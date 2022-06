Ob 30. obletnici smrti: »Njegov umor je opomin in hkrati svarilo« (FOTO)

V Aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni so ob 30. obletnici smrti odkrili doprsni kip dobrotnika, inovatorja in politika Ivana Krambergerja. Govorniki so ob tem spomnili na njegovo izjemno izumiteljsko in dobrotniško vlogo, zavzemanje za samostojno Slovenijo in vizionarske napovedi.

Slavnostna govornika sta bila režiserka in koscenaristka filma Beli bojevnik v črni obleki, vpliv in vloga Ivana Krambergerja na osamosvojitev Slovenije Maja Weiss ter koscenarist filma Ivan Kramberger ml..

Weissova je spomnila, da je bil Kramberger pionir na mnogih področjih in človek mnogih talentov, pa tudi prvi politik v samostojni Sloveniji, ustreljen na političnem shodu, ker nekomu niso bile všeč njegove ideje.

»Njegov umor je opomin in hkrati svarilo ter klic po strpnosti v slovenski družbi, v kateri je še danes preveč sovraštva med drugače mislečimi,« je poudarila. Spomnila je na njegov zadnji govor, ko je dejal, da ni važno, ali si rdeč ali bel, ali si komunist ali hodiš v cerkev. »Skupaj moramo držati, ker le tako bomo zmagali. Vsi skupaj,« je takrat dejal Kramberger.

V bron uliti kip v Aleji velikih je izdelal akademski kipar Mirko Bratuša z Negove, v kulturnem programu pa sta nastopila pevka Tjaša Lesjak in klaviaturist Valter Klemenčič. Po slovesnosti so v gornjeradgonskem kulturnem domu zavrteli film Beli bojevnik v črni obleki.

Kakšen bi bil danes, po besedah Weissove vidimo ob gledanju in poslušanju mnogih znamenitih osebnosti v filmu, sama ga je spoznala kot zvedavega, radovednega, nemirnega, posebnega.

Imel je sanje in vizijo zase in za druge, za tiste na obrobju, ki si ne morejo sami pomagati, za razžaljene in ponižane, za siromake, za bolne, invalide, drugačne, razumel jih je. Skrbel je tudi za druge, za skupnost, za ljudi, uspel je, je med drugim povedala Weissova. Kot je dodala, na njegovem pogrebu ni bilo politikov iz Ljubljane, bilo pa je sedem tisoč ljudi, ki so se poklonili njegovemu spominu.

Zato bi se po njenih besedah spodobilo, da bi imel danes govor predsednik države in se v imenu države simbolno priklonil njegovemu spominu.

Ivan Kramberger ml. je govoril o dobrem in ljubem očetu, kot ga je poznal, njegovi življenjski poti in predvsem humanitarni dejavnosti. V današnjem času individualizma je pomemben očetov zgled zavzemanja za ljudi, ki so odrinjeni na rob in Ivekov duh nam je lahko vodilo za svetlo prihodnost, je sklenil Kramberger ml.

Tomo Križnar, humanitarec in borec za človekove pravice, kot je bil tudi Kramberger, pa je povedal, da si je velikega moža vzel za vzor kot človeka, ki je povezoval. In prav zdaj je priložnost, sledite mu, saj če bi bilo več takih, bi bilo manj trpljenja, je še pozval navzoče.