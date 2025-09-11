TRESENJE TAL
Ob 3.16 potres v Sloveniji. Ste ga čutili?
Ob 3.16 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,5 v bližini Brezij.
Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci nadžariščnega območja do Jesenic, Zgornjega Jezerskega in Krope. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.
