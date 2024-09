Ob 2.41 poglejte v nebo, mrk bo viden s prostim očesom

Delni lunin mrk se bo začel v sredo ob 2.41 po srednjeevropskem poletnem času, ko bo Luna začela prehajati v Zemljino polsenco, vrhunec mrka pa bo ob 4.44, je na spletni strani zapisal predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna. Mrk bo viden s prostim očesom.

Delni lunin mrk bo najlepše viden na območju Atlantskega oceana, v zahodni Evropi, zahodni Afriki, na vzhodu Severne Amerike in na celotnem območju Južne Amerike. Pri nas bo Luna v času delnega mrka na zahodni strani neba, a še vedno dovolj visoko, da bodo vidne vse faze mrka, je dodal Žiberna. Za opazovanje bodo zanimivi tudi planeti Saturn, Jupiter in Mars.

Žiberna je za STA povedal, da bo mrk mogoče opazovati povsod po Sloveniji. Dejal je, da je pomembno le izbrati lokacijo brez večjih ovir na zahodu in jugozahodu, kot so drevesa ali stavbe, ki bi zmotile jasno opazovanje. Vremenske napovedi, od katerih bo opazovanje mrka odvisno, še niso jasne.

Del Lune bo zašel v Zemljino senco

Žiberna je za STA pojasnil, da je pogoj za delni ali popolni lunin mrk, da so Zemlja, Luna in Sonce poravnani. To fazo imenujemo polna luna. Ko Lunina orbita prečka Zemljino orbito okoli Sonca, to točko imenujemo vozel. Ko se to vozlišče ustvari, lahko pride do delnega ali popolnega luninega mrka. Tokrat Luna ne bo čisto na Zemljini ravnini, vendar pa bo dovolj blizu, da bo del Lune vseeno zašel v Zemljino senco.

»Dogajanje pri luninih mrkih bi lahko enostavneje pojasnili s projektorjem in projektnim platnom. Če med njiju postavimo oviro, bo ta metala senco na platno. V tem primeru vlogo Sonca igra projektor, Luno predstavlja projektno platno, ovira med njima pa predstavlja Zemljo. V tem primeru se del platna znajde v senci naše ovire, kar se zgodi tudi v primeru mrka, kjer del Lune zaide v Zemljino senco,« je dodal Žiberna.

Iz astronomskega društva Orion so sporočili tudi, da bodo v primeru jasnega vremena izvedli društveno opazovanje luninega mrka ob Koroški cesti v Mariboru. Opazovanje bodo začeli ob 4. uri.