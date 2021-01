O zdravstvenem stanju Janeza Janše molčijo

Preberite še:

Takole je bil direktor Janez Janša (v sredini s pokalom) v družbi sodelavcev in Jureta Koširja nasmejan 23. 11. 2019, ko je v Avstriji organizacija World Ski Awards podelila nagrade najboljšim v smučarskem turizmu. V elitni druščini 26 najboljših smučišč na svetu je Krvavec že četrtič zapored v roke dobil smučarskega oskarja za najboljše slovensko smučišče. FOTO: Rtc-krvavec.si

Kakšno je stanje ostalih zaposlenih? Koliko imajo izgube?

Prvi mož smučišča Krvavec, ki ni sprejel in upošteval ukrepov vlade za zajezitev koronavirusa, ko je bilo treba smučišča po nekajdnevnem odprtju zapreti, naj bi se okužil s koronavirusom.Nekateri so poročali, da je bilo njegovo stanje tako hudo, da so ga sprejeli v bolnišnico na Golniku. RTC Krvavec smo povprašali, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, ali se počuti dobro, ali je res v bolnišnici. Odgovoriz marketinga RTC Krvavec pa je: »Zdravstveno stanje direktorja je popolnoma zasebna zadeva in ne javna.«Dejstvo je, da gre za zasebno podjetje, zato o tem niso dolžni govoriti v javnosti. Drugo dejstvo pa je, da je direktor Janez Janša vseeno javna osebnost, ki je dvignila veliko prahu z svojim ravnanjem, hkrati pa je redno po televiziji, v časopisih itd. Ob tem je še omogočal ljudem vožnjo z gondolo in s sedežnicami, ko je bilo to prepovedano. Spomnimo, RTC Krvavec je zato prejel kar nekaj kazni (menda več kot 15 tisoč evrov) Vlada je pred novim letom dovolila delovanje smučišč in žičnic pod posebno strogimi zaščitnimi ukrepi. Po kratkem odprtju pa je na veliko presenečenje mnogih minister za infrastrukturosporočil, da je znova prepovedano obratovanje žičniških naprav.Slovenija se dobesedno kopa v snegu, ljudje so željni smučanja , a zaradi epidemiološki razmer in verjetno tudi podob iz Kranjske Gore ali z Mariborskega Pohorja, kjer se je v času odprtja gnetlo ljudi, je vlada sprejela ukrep zaprtja žičnic. Smučanje je trenutno zato za večino le sanjarjenje.RTC Krvavec smo vprašali tudi, kako je z drugimi uslužbenci podjetja, s kom je bil pred novim letom in po njem v stiku direktor Janša in ali je še kdo okužen, a na to niso odgovorili. Hkrati nas je zanimalo, kakšna je njihova dneva izguba zaradi zaprtja, ali je kaj zaposlenih na čakanju in kako se soočajo z krizo. Božičeva je odgovorila: »Glede na to, da zaradi ukrepov podjetje ne more obratovati, je delo seveda zelo oteženo in izgube temu primerno velike.«