O zaprtju trgovin ob nedeljah septembra

Državni zbor je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini, po kateri bodo trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Izjeme bodo manjše trgovine na posebnih območjih in manjše trgovine podjetnikov ali pravnih oseb. Tretjo obravnavo predloga bo opravil na naslednji seji septembra.



Po predlogu bodo morale biti trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, razen prodajaln do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah, letališčih, v pristaniščih, namenjenih za javni promet, in na mejnih prehodih ter v bolnišnicah. Dijaki in študenti bodo lahko delali ob nedeljah Prav tako bodo glede na predlog lahko odprte tiste tako velike prodajalne samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih bodo v teh dneh delali podjetniki ali zastopniki pravnih oseb oz. prokuristi v teh osebah sami in - po danes sprejetem dopolnilu SMC - skupaj z njimi tudi dijaki in študentje ter osebe, ki lahko opravljajo začasno ali občasno delo.



Novela udejanja rezultat referenduma iz leta 2003 in odraža voljo delavcev v trgovini, naj bodo ob nedeljah, kljub temu da se bodo s tem odrekli dodatku za nedeljsko delo, prosti, so poudarjali predlagatelji, poslanci Levice, in drugi poslanci, ki so zakon podprli. Kot dobro so označili rešitev z izjemami, ki da bodo zagotovile potrebno oskrbo prebivalstvu, ponudbo v turističnih krajih in preživetje malim podjetnikom.



Proti so bili poslanci SMC in SNS, ki so opozarjali na ustavna določila glede svobodne gospodarske pobude, poštene konkurence in enakosti pred zakonom. Navajali so tudi opozorila trgovskih podjetij, da bi lahko prišlo do upada prometa in odpuščanj delavcev. SMC za odprtje trgovin 10 nedelj v letu Novele prav tako ni podprla vlada, ki je menila, da je v tem trenutku ključno osredotočanje na zagon gospodarstva in ohranjanje delovnih mest. Razumela je pozive zaposlenih, se je pa spraševala, ali je zakon primerno mesto za reševanje problematike delovnega časa.



V SMC pa niso bili uspešni s predlogi, da bi lahko bile vse trgovine odprte do deset nedelj v letu, trgovine do 200 kvadratnih metrov pa brez omejitev, ter da bi se zakon začel uporabljati 1. januarja 2021.