O STA na izredni seji, poslanci o finančnem izčrpavanju v petek

Državni zbor se bo v petek sestal na izredni seji, na kateri bo na zahtevo dela opozicije razpravljal o finančnem izčrpavanju STA od vlade. V opoziciji od vlade zahtevajo, da takoj izpolni svojo zakonsko obveznost do STA in v roku treh dni zagotovi financiranje javne službe STA.Preberite še:Pobudo in zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi z »načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani vlade« so pripravili v poslanski skupini SAB. Podpise pod zahtevo za sklic izredne seje DZ pa so poleg prvopodpisane(SAB) prispevali še opozicijski poslanci SAB, LMŠ, SD, Levice in poslanske skupine nepovezanih poslancev.Za to potezo so se odločili po odstopu direktorja STA, ki je odstopil po neuspešnih pogovorih z direktorjem vladnega urada za komuniciranjeo pogodbi o javni službi v letu 2021. Kot je tedaj pojasnil Veselinovič, ne more pristati na pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ter dodal, da pri »teptanju novinarske avtonomije ne bo sodeloval«.V opozicijskih poslanskih skupinah so v zahtevi za sklic izredne seje spomnili, da STA že vse letošnje leto opravlja javno službo brez državnega financiranja. Ker je agencija tik pred finančnim zlomom, ne vedo, komu je to v interesu in kaj je v ozadju. Poudarili so še, da je STA vedno poročala verodostojno, objektivno in brez vrednostnih sodb.