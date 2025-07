O tem posnetku govori vsa Slovenija! Tako je Golobova mladinka odgovorila Janševi Romani ... (VIDEO)

Evropski parlament je, kot smo že poročali, s 357 glasovi za, 266 proti in 16 vzdržanimi potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, katere pobudnica je bila slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS).

Slovenski evropski poslanci iz vrst EPP so izrazili zadovoljstvo nad sprejetjem, medtem ko so ga njihovi kolegi iz levosredinskih skupin S&D, Renew in Zeleni odločno obsodili. Ob tem smo poročali, da v Levici pravijo, da omenjene resolucije ne bodo upoštevali, ostra je bila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da je kakršnokoli zmanjševanje pomena narodnoosvobodilnega boja nedopustno.

»Za prihodnost, proti manipulaciji zgodovine«

Zdaj pa so se s posebnim posnetkom na temo resolucije o spominu na žrtve komunističnega obdobja oglasili še v podmladku Gibanja Svoboda Svoboda mladi. Naslovili so ga: »Za prihodnost, proti manipulaciji zgodovine.«

V njem vidna funkcionarka podmladka Nika Podakar poudarja, da ne želijo živeti ujeti v preteklost, ampak želijo živeti za prihodnost.