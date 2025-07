O poletnih temperaturah ne duha ne sluha, znova prihajajo plohe in nevihte

Na vreme pri nas bo ob koncu tedna vplivalo višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki se trenutno nahaja nad severno Nemčijo, so sporočili Agencije RS za okolje (Arso).

Danes in jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne pa bodo, ob sicer dokaj sončnem vremenu, nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 24 in 29 °C.

Za vikend poslabšanje

V noči na soboto se bo povsod postopoma pooblačilo, v drugem delu noči pa se bodo ponekod že začele pojavljati plohe in nevihte. Te bodo najpogostejše v soboto popoldne in v noči na nedeljo, ko nas bo prešla hladna fronta in bodo padavine zajele vso Slovenijo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja.

V nedeljo bo v višinah nad nami hladen in nestabilen zrak, zato bodo nastajale krajevne plohe, v bližini morja tudi kakšna nevihta. Temperature v notranjosti Slovenije bodo v soboto in nedeljo le okoli 20 °C, nekoliko topleje pa bo na Primorskem.

Morebitni vročinski val šele po 10. avgustu

Trenutni modelski izračuni kažejo, da bo tudi začetek prihodnjega tedna dokaj nestabilen. Nekaj ploh in neviht je možnih že v ponedeljek popoldne, še več pa v torek zvečer in v noči na sredo.

»Vreme se bo počasi ustalilo v drugi polovici tedna, temperature pa se bodo ob koncu tedna vendarle vse bolj približale 30 °C. O vročinskem valu bomo morda lahko govorili po 10. avgustu, a napovedi se še spreminjajo, in torej niso zelo zanesljive,« še napoveduje Arso.