O podaljšanju turističnih bonov bodo odločali decembra

Vlada bo o podaljšanju veljavnosti turističnih bonov odločala decembra, je danes v državnem zboru povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Če se bo za to odločila, bo bone mogoče pri ponudnikih turističnih storitev v Sloveniji unovčiti do konca leta 2021.



Vlada je turistične bone junija razdelila vsem prebivalcem Slovenije v želji pomagati turistični panogi, ki so jo omejitveni ukrepi zaradi covida 19 močno prizadeli.



Vsak odrasli prebivalec je prejel bon v vrednosti 200 evrov, mladoletni pa v višini 50 evrov. Unovčiti jih je mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom do konca tega leta.



Doslej je bilo unovčenih manj kot polovica bonov in predsednik vlade Janez Janša je v sredo sredo zvečer ob napovedi zaostrovanja ukrepov in omejitvah prehajanja med problematičnimi regijami povedal, da bodo v peti protikoronski zakon, ki ga danes obravnava državni zbor, zapisali tudi podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Podrobnosti ni navedel.



Cigler Kralj je danes ob obravnavi zakona te besede potrdil, a dodal, da bo možnost za podaljšanje veljavnosti bonov potencialna, če bo vlada v zadnjem mesecu ocenila, da je to potrebno. Vlada se bo lahko s sklepom odločila za podaljšanje veljavnosti bonov za eno leto.