O hudičevih odvetnikih in oportunistih ter pravnikih, ki jim je mar za ljudi

O nas pravnikih kroži veliko dobrih vicev. Eden izmed tistih bolj milih gre takole: »Kakšna je razlika med dobrim in slabim pravnikom? Slab pravnik lahko povzroči, da se primer vleče na sodišču več let. Dober pravnik ve, kako povzročiti, da traja še dlje«.

Čeprav se moji stanovski kolegi trudijo, da bi naš poklic javnosti prikazali kot kar se le da etičen in plemenit, jim to pogosto ne uspeva najbolje. Navkljub temu, da ima Odvetniška zbornica Slovenije lepo napisan kodeks, ki odvetnikom zapoveduje častno, spoštljivo in socialno občutljivo obnašanje do strank, ter pošteno, etično, dostojanstveno in pravično obnašanje do kolegov in do javnosti, imajo predvsem stranke s pravno stroko pogosto grenke izkušnje, ki precej odstopajo od leporečja, zapisanega v kodeksu.

