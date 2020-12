Nuradno: čaka nas sprostitev nekaterih ukrepov

V sredo popoldne se je vlada sestala s predstavniki zdravstvene stroke v t. i. covid zasedbi. Kot je sporočil premier Janez Janša so pripravljajo načrt sproščanja ukrepov, ko bo epidemiološko stanje to omogočalo. O načrtu naj bi danes na redni seji odločala še vlada v celotni zasedbi, po seji pa naj bi javnost obvestili, ali nas morda vendarle čaka kakšna sprostitev ali pa morebiti sprememba ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.



Po neuradnih informacijah TV Slovenija je bilo na sestanku doseženo »dokaj veliko soglasje« in bi vlada danes lahko sprostila del storitvenih dejavnosti, morda tudi del javnega prometa.



Infektologinja in vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je v sredo pred sestankom opozorila, da mora biti sproščanje protikoronskih ukrepov zelo previdno. Epidemiološka situacija po njeni oceni namreč ni dobra, potek epidemije, ki je že za več tednov enak, pa se lahko v vsakem trenutku poslabša. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je ocenil, da pred večjim sproščenjem ukrepov potrebujemo rezervo v zdravstvenem sistemu. Relevanten podatek in glavni kriterij glede morebitnega sproščanja sta število zasedenih bolnišničnih postelj ter število bolnišničnih sprejemov in odpustov v domačo oskrbo, je povedal.