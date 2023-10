Kaj se dogaja? Nuklearno elektrarno Krško bodo zaustavili

Nuklearna elektrarna Krško bo preventivno zaustavljena, potem ko je operativna posadka zaznala povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, so sporočili iz elektrarne. Zagotovili so, da puščanje nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod mejno vrednostjo.

Kot so pojasnili v Neku, je za natančno določitev izvora puščanja in nadaljnjih korakov za njegovo sanacijo potrebna zaustavitev elektrarne, zato bo operativna posadka začela kontrolirano postopno zmanjševanje moči.

Koliko časa bo elektrarna zaustavljena še ni jasno.

Ob zaustavitvi elektrarne se bo občasno lahko pojavljalo sproščanje pare iz sekundarnega - nejedrskega dela elektrarne, ki je slišno v neposredni okolici. Okoliške prebivalce elektrarne prosijo za razumevanje.

»Puščanje nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod vrednostjo, ki jo kot mejno določajo tehnične specifikacije,« so ob tem zapisali v jedrski elektrarni.

Nek sicer neprekinjeno obratuje od konca remonta leta 2022.