To so zadnje informacije iz zaustavljene nuklearke, ekologi že govorijo o njenem zaprtju

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so zaustavili danes ob 5.30, potem ko se je v četrtek okoli 23. ure začelo postopno zmanjševanje moči reaktorja, so za STA pojasnili v Neku. Po zaustavitvi so se lotili iskanja vzroka puščanja, za natančno lociranje mesta puščanja pa bo po zadnjih informacijah potrebna hladna zaustavitev elektrarne.

Po zaustavitvi elektrarne in vzpostavitvi stabilnega stanja so v Neku začeli iskati mesto puščanja, ki je bilo zaznano v četrtek. »Po pregledu je bilo ugotovljeno, da bo za natančno lociranje, ob upoštevanju zagotavljanja varnih pogojev za delo, potrebna tako imenovana hladna zaustavitev elektrarne. Operativna posadka bo tako začela s postopki ohlajanja elektrarne,« so v elektrarni popoldne zapisali na spletni strani.

Po njihovih napovedih bodo po ohladitvi sistemov elektrarne v začetku prihodnjega tedna natančno locirali mesto puščanja in pripravili načrt potrebnih aktivnosti za njegovo odpravo.

Zveza ekoloških gibanj: Skrajni čas je za zaprtje elektrarne

Čeprav v elektrarni zagotavljajo, da ni razlogov za skrb, pa so v Zvezi ekoloških gibanj prepričani, da puščanje primarnega sistema kaže na to, da je skrajni čas za zaprtje elektrarne. »Gre za dotrajanost nuklearke na primarnem delu, ki ga ni mogoče zamenjati z drugim in ga ni mogoče popraviti, razen če bi jo zamenjali v celoti,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so dodali, da se jim gradnja drugega bloka v Krškem zdi nesmiselna.