Občina Škofljica se je tudi uradno vpisala na seznam tistih slovenskih občin, kjer obiskovalcem omogočajo vzpon na razgledni stolp. In posledično seveda prečudovite razglede na bližnjo in daljno okolico. Na Orlah, priljubljeni izletniški točki tako za Ljubljančane kot Škofljičane, je razgledni stolp zrasel kar na strehi tamkajšnje Gostilnice Orle. To je za slovenske razmere še en pomemben mejnik, saj, kot pravi vodja gostilne Luka Janežič, gre za prvi stolp v Sloveniji, ki je postavljen na strehi, in ne na tleh. Zato je bila zahtevna že priprava gradbene dokumentacije in seveda okolice za pos...