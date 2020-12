Nujno opozorilo: Zapade lahko več kot pol metra snega

Po podatkih Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje bo v ponedeljek predvsem na severozahodu močno snežilo, do večera lahko zapade od 40 do 60 cm snega. Ob morju se bo krepil jugo in bo najmočnejši od dopoldneva do večera. Najvišje hitrosti bodo do 90 km/h.



Zelo vetrovno bo tudi v višje ležečih krajih jugozahodne Slovenije. V ponedeljek med 7. in 12. uro ter med 17. in 22. uro bo morje ob sočasni visoki gladini in visokem valovanju poplavilo nižje dele obale. Ob tem bo najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu. Ponoči bo začelo močno deževati in snežiti Danes bo v zahodni Sloveniji precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.



Ponoči se bo od zahoda povsod pooblačilo. Proti jutru bo ob morju začelo deževati, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pa snežiti. Jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.