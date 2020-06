Nujno obvestilo za vse, ki plačujejo s kartico mBills

mBills FOTO: Klemen Jeke

Strahovi uporabnikov mBills Mastercard so se uresničili. Danes so iz podjetja svojim uporabnikom poslali sporočilo z obvestilom o prenehanju delovanja kartice mBills Mastercard. Kartice bodo prenehale delovati danes, saj je podjetje Wirecard Card Solutions Ltd., ki je uradni izdajatelj teh plačilnih kartic, včeraj nenapovedano sprožilo insolvenčne postopke.Prenehanje delovanja kartic je gotovo posledica razkritja, da sta pri nemškem podjetju Wirecard AG nenavadno izginili skoraj dve milijardi evrov, o čem smo pred dnevi že poročali. Pri mBills pojasnjujejo še, da so sredstva uporabnikov na varnem in da ravnanje družbe Wirecard ni povezano z mBills. »Sredstva uporabnikov mBills hrani družba MBILLS neposredno na fiduciarnih računih bank v Republiki Sloveniji, zato dogajanje v podjetju Wirecard nanje nima nikakršnega vpliva.«Ob tem so še zapisali, da vsi uporabniki mBills lahko nemoteno porabljajo vsa svoja sredstva z uporabo mobilne aplikacije, v nekaj dneh pa naj bi bila na voljo tudi nova mBills Mastercard plačilno kartico, ki jo bodo od zdaj naprej izdajali sami.Za konec so dodali še, da bodo veljavne vse transakcije, ki bodo opravljene do zaključka delovanja kartice.