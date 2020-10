Nujno obvestilo za starše, ki imajo otroke v vrtcih

Četrtkova odločitev, da se s soboto vsaj za teden dni zaprejo tudi vrtci, je spravila v slabo voljo številne starše, ki nimajo zagotovljenega varstva za otroke v času svoje službe. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je na spletni strani pojasnilo, da bo v pristojnosti županov, da določijo izjeme od zaprtja vrtcev in organizacijo delovanja vrtcev.»Javnost obveščamo, da so vrtci zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020, zaprti, predvidoma za en teden. Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim koronavirusom. V času zaprtja vrtcev so starši plačila za vrtec oproščeni,« so zapisali in dodali, da za starše, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, lahko župani sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, namenjeno samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.Dodali so še, da je pri odločanju o izjemah treba upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, ki jih je izdal NIJZ.