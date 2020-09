Nujno obvestilo: Voznik z nevarno vožnjo ogroža promet na avtocesti

»Voznik z nevarno vožnjo ogroža promet na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani. Vozite previdno!« opozarja prometnoinformacijski center.



Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Škofja Loka–Železniki med Bukovico in Dolenjo vasjo, poroča kranjska policijska uprava. Obvoz za osebna vozila je možen preko vzporednih lokalnih cest. Za avtobuse in tovorna vozila nad 7,5 tone obvoza ni. Predvidena je daljša zapora, dve do tri ure ali več.



Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Brezje in Kranj zahod spremenjena prometna ureditev v obe smeri. Proti Jesenicam promet poteka po dveh zoženih pasovih, proti Ljubljani pa po enem pasu.