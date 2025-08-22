Nujno branje za lastnike mačk: v prehodnem obdobju bo čipiranje sofinancirala država

Določilo novele zakona o zaščiti živali, da morajo biti vse lastniške mačke označene in registrirane, bo začelo veljati 1. januarja 2027, do takrat pa bo stroške čipiranja sofinancirala država, je danes objavila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Lastnike mačk poziva, naj za označitev poskrbijo v prehodnem obdobju.

V času prehodnega obdobja - ki se je začelo 20. avgusta letos, ko je začela tudi veljati novela, in bo trajalo do 31. decembra 2026 - morajo lastniki poskrbeti, da bodo označene vse njihove mačke, ne glede na starost. Lastnik se sam odloči, kdaj v tem obdobju bo opravil označitev. Veterinarske ambulante bodo lastnike obveščale o obveznostih in prednostih označitve ter opravile označitev in prijavo v centralni register hišnih živali, je zapisala uprava.

Označitev lastniških mačk v prehodnem obdobju bo subvencionirala država. Veterinarske ambulante bodo iz državnega proračuna dobile povrnjen znesek v višini 30 evrov z DDV za opravljeno storitev označitve in prijave mačke v register.

Lastnik bo plačal slabih 33 evrov

Razliko do cene na ceniku - priporočena cena za označitev, izdajo potnega lista in prijavo mačke v register po navedbah uprave znaša 32,89 evra - pa bo kril lastnik mačke.

»Označevanje lastniških mačk omogoča identifikacijo lastnikov in s tem hitro vračanje izgubljenih mačk, zmanjšuje število zapuščenih mačk v zavetiščih, krepi odgovorno lastništvo in omogoča boljši nadzor nad trgovino z živalmi ter razmnoževanjem,« pravijo na upravi.

Podobna ureditev že več kot 20 let velja za pse - obvezno označevanje psov je bilo uvedeno leta 2003 in se je po navedbah uprave izkazalo za zelo učinkovit ukrep.

Novela ni prinesla spremembe glede zapuščenih mačk in mačk brez skrbnikov. Še naprej se bodo obravnavale enako kot doslej v okviru programov občin in zavetišč, je še sporočila uprava.