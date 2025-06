Nujno branje pred odhodom na morje! Vzemite nekaj gotovine, na bankomatu bodite pozorni na ...

Čas počitnic je tu, zato banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, svetujejo, kako varno uporabljati plačilne kartice v tujini in se izogniti nepotrebnim stroškom.

Za vsak primer s seboj vzemite manjši znesek gotovine. Gotovino lahko z debetno kartico dvignete kjerkoli, a bodite pozorni na stroške. Kreditne kartice uporabljajte za nakupe, gotovino z njimi dvigujte le izjemoma.

Plačevanje s kartico je pogosto ugodnejše kot menjava gotovine. Pri plačilih in dvigih v tujini izberite lokalno valuto, saj je preračun po tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa običajno ugodnejši kot po tečajih lokalnih bank ali bankomatov. Če izberete preračun v evre, lahko plačate več, so navedli.

Bankomat: bodite pozorni na morebitna nadomestila

Bankomat vam pred dvigom ponudi izbiro, ali znesek želite dvigniti v evrih ali lokalni valuti. Izberite lokalno valuto, da se izognete dodatnim konverzijskim stroškom. Prav tako bodite pozorni na morebitna nadomestila, ki se lahko pojavijo pri posamezni transakciji – vedno jih morate potrditi sami.

Varnost na prvem mestu •Kartice vedno hranite na varnem in jih ne puščajte brez nadzora. •Pri vnosu PIN številke poskrbite, da vas nihče ne opazuje. •Nikoli ne delite podatkov o kartici (PIN, številka, CVV). •Ne klikajte na sumljive povezave ali e-pošto, ki obljublja »izjemne popuste«.

Še posebej bodite pozorni na nebančnih bankomatih, saj so dvigi tam običajno dražji kot na bančnih bankomatih. Tudi pri plačevanju na prodajnih mestih izberite plačilo v lokalni valuti. Plačilo s konverzijo v evre pomeni, da bo znesek preračunan po tečaju trgovčeve banke, kar je pogosto manj ugodno.