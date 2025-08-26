Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno

Agencija za energijo pripravlja popravke metodologije obračunavanja omrežnine za elektriko, ki je poleti sprožila številne kritike. Nova pravila bodo začela veljati novembra, prinesla pa bodo postopno uvajanje dražjega bloka ter daljši čas cenejšega bloka sredi dneva, je poročal Radio Slovenija.

Direktorica agencije Duška Godina je za Radio Slovenija pojasnila, da se bo cena v najdražjem časovnem bloku – tako imenovanem bloku 1 – uvajala postopoma. Novembra bo obremenitev dosegla le 40 odstotkov ciljne vrednosti, nato pa se bo v treh letih dvigovala do predvidene višine. S tem želijo ublažiti vpliv na gospodinjstva, pa tudi na inflacijo in socialne transferje.

Daljši cenejši blok

Sezonsko razlikovanje in pet blokov sicer ostaja, a spremembe prihajajo sredi dneva. Zaradi velikega porasta sončnih elektrarn se bo nekoliko cenejši blok podaljšal – po novem bo trajal od 11. do 16. ure.

Godina poudarja, da se s tem spodbuja poraba takrat, ko sončne elektrarne proizvedejo največ energije. Ob tem se nekoliko spreminja tudi razpored blokov ob koncih tedna.

Posebnosti za sezonske odjemalce

Spremembe so predvidene tudi za sezonske odjemalce, ki imajo večjo porabo le del leta. Poleg tega pa bodo gospodinjstva imela nekoliko nižje stroške tudi zaradi Elesovih prihodkov iz čezmejnih prenosov elektrike – približno 40 odstotkov elektrike, ki teče skozi naše omrežje, je namenjene tujim odjemalcem, je poročal Radio.

Spremenjeni akt bo svet agencije obravnaval septembra. Čeprav bo elektrika letos zaradi višjih cen in dodatnih prispevkov dražja, bodo postopne spremembe vsaj deloma ublažile udar na denarnice gospodinjstev.