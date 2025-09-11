Nujna intervencija reševalcev, ki se je končala s solzami sreče: rodil se je mali Roko (FOTO)

Včeraj, ko je deževalo, se je v porodnišnici UKC Ljubljana rodila svetla, ganljiva zgodba. Na nujni intervenciji sta reševalca s prižgano sireno in modrimi lučmi pospremila mamico, ki je hitela roditi svojega drugega otroka. Čas je bil dragocen in vsaka sekunda je štela.

Mamico so varno in hitro pripeljali naravnost v porodni blok. Tam jih je že čakala diplomirana babica in skupaj so poskrbeli, da je porod potekal varno. Čez nekaj trenutkov se je rodil fantek – Roko.

Iz UKC Ljubljana so sporočili, da sta mamica in novorojenček zdrava, srečna in obdana z ljubeznijo. »Danes dežuje, a naš svet je svetlejši – dobrodošel, Roko,« so zapisali na Facebooku in dodali, da so na trenutke, ko lahko pomagajo ustvariti novo življenje, še posebej ponosni.

Dež čustvenih čestitk

Objava je v hipu preplavila družbena omrežja. Sledile so ganljive čestitke tako reševalcem kot novopečeni mamici. »Naj bodo vse vaše poti varne in intervencije uspešne!« je zapisal eden od komentatorjev.

Nekdanja zdravstvena delavka pa je dodala: »Čestitke. Tudi sama sem 40 let delala v zdravstvu in najlepše plačilo je hvaležnost tistega, ki mu pomagaš.«