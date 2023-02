NSi nima dovolj poslanskih podpisov za vložitev interpelacije zoper ministrico Vrečko, to je njen odziv

Potem ko so iz NSi danes sporočili, da ne bodo vložili interpelacije zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, je ta ponovila, da se takšnega zaslišanja v DZ ne bi bala. Argumenti za združitev muzejev so namreč po njenih besedah na njihovi strani, očitki pa neosnovani in jih lahko kadarkoli zavrnejo.

Ob tem je izrazila obžalovanje, da se je prejšnja vlada odločila ad hoc ustanoviti muzej brez zbirke, brez ustreznih pogojev in tudi brez nekih trdnih temeljev, na katerih bi Muzej slovenske osamosvojitve lahko zaživel.

»V kulturi moramo vedno pozdravljati ustanovitev novih institucij, novih kulturnih zavodov, a ta je bil zasnovan na način, da že v osnovi ni imel možnosti za uspeh,« je ocenila ministrica.

Kot je izpostavila, sta ustanovitvi muzeja osamosvojitve nasprotovali obe največji veteranski organizaciji, in tudi stroka s Filozofske fakultete v Ljubljani se ni strinjala s tovrstno odločitvijo.

Kot neustrezno je ministrica označila tudi odločitev, da se za ta namen vzame prostore Arhivu RS, ki že leta čaka na nove prostore in hrani vse dokumente zgodovine, vključno z dokumenti iz slovenske osamosvojitve.

Zato je bila najbolj smotrna poteza, da zavoda združijo in ustanovijo nov javni zavod, ki bo preučeval novejšo in sodobno zgodovino. Muzej novejše zgodovine, ki ima najpomembnejšo zbirko o slovenski osamosvojitvi, so s tem okrepili v novem zavodu tako pri raziskovanju kot pri zaposlitvah, je dodala Vrečko.

Interpelacijo zoper ministrico so v NSi napovedali po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Vendar so danes sporočili, da je ne bodo vložili. Z osmimi poslanci namreč nimajo zadostnega števila podpisov, poslanci SDS pa jih ne bodo prispevali.