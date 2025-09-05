INTERPELACIJA
NSi in SDS z interpelacijo nad ministra Maljevca
Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo.
Poslanci NSi in SDS so danes v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.
