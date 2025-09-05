INTERPELACIJA

NSi in SDS z interpelacijo nad ministra Maljevca

Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo.
Fotografija: Simon Maljevac. FOTO: Jože Suhadolnik
Simon Maljevac. FOTO: Jože Suhadolnik

M. U.
05.09.2025 ob 15:00
M. U.
Poslanci NSi in SDS so danes v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

 

Več iz te teme:

SDS NSi interpelacija Simon Maljevac

