NSi gre jeseni na volilni kongres. Znano, kdo bi lahko zamenjal Tonina

NSi se bo jeseni odpravila na volilni kongres, in ne zgolj programski, je sklenil svet stranke. Vsaj do takrat bo stranko še vodil aktualni predsednik Matej Tonin, so za STA sporočili iz stranke. Več informacij bodo podali v večerni izjavi vodstva stranke.

O menjavi na čelu opozicijske stranke se je sicer ugibalo že dalj časa, kot najresnejšega pretendenta za Toninovega naslednika se omenja sedanjega podpredsednika Jerneja Vrtovca.

Jernej Vrtovec FOTO: Leon Vidic/Delo

Tonin je vodenje NSi pred parlamentarnimi volitvami leta 2018 prevzel kot najmlajši predsednik političnih strank na desnem političnem polu. Na vrh stranke se je po odločitvi izvršilnega odbora in sveta stranke ter odstopu njegove predhodnice Ljudmile Novak sprva zavihtel kot v. d., po kongresu pa tudi s polnim mandatom. NSi je vodil štiri mandate, na vseh kongresih je bil izvoljen brez izzivalca.