NSi bi prevzel mediatorsko vlogo med opozicijo in delom vlade

»Želim si dialog z opozicijo. Če ima ta težavo z nekaterimi strankami koalicije, smo mi pripravljeni prevzeti mediatorsko vlogo,« je dejal Matej Tonin, predsednik NSi in obrambni minister.



Kot je Tonin dejal na današnji novinarski konferenci, je prepričan, da lahko Slovenija aktualno zdravstveno krizo ob sodelovanju premaga brez večjih težav. Po njegovih besedah je čas, da vsi, ki delujejo v politiki, po svojih najboljših močeh pomagajo državi. Ob tem razume tudi opozicijo, da si želi priti na oblast. Prepričan je, da bodo v prihodnosti še imeli čas, ampak danes ni trenutek za rušenje vlade, ampak za dialog. Glede možnosti rekonstrukcije vlade po novembrskem kongresu Desusa pravi, da se v NSi z deleži v vladi ne ukvarjajo, ključno je reševanje krize. »Če se bo rekonstrukcija zgodila, bo morala biti usklajena. V tej vladi ne gre nič naprej, kar ni usklajeno.« Dodal je še, da nihče v vladi doslej ni problematiziral dela ministrov iz vrst NSi.



Na vprašanje, kako bo sodeloval s Karlom Erjavcem, če bo ta ponovno izvoljen za predsednika Desusa, je Tonin odgovoril, da »imamo volilni sistem, v katerem smo obsojeni drug na drugega. V politiki ni prostora za zamere, jaz bom v kakršni koli obliki tvorno in profesionalno sodeloval naprej.«

Vlada dela, da bi ljudi obvarovala in rešila državo pred krizo Tonin pravi, da so v sedmih mesecih delovanja vlade gotovo storili kakšno napako, a so se po najboljših močeh borili za to, da bi ljudi obvarovali in državo rešili pred krizo. Med kazalniki, ki po njegovih navedbah kažejo, da se z zdravstveno krizo Slovenija bori relativno dobro, je izpostavil dobre ocene treh ključnih bonitetnih agencij in število umrlih bolnikov s covidom 19 na milijon prebivalcev, pri čemer smo eni od najboljših v Evropi.



Tonin meni, da je država na epidemijo covida 19 pripravljena bolje kot v spomladanskem valu. Premična vojaška bolnišnica Role 2 je postavljena in bi jo ob zaostritvi razmer lahko začeli uporabljati. Sicer po njegovih besedah delajo vse, da bi lahko za bolnike poskrbeli v okviru obstoječih bolnišničnih kapacitet. Več vojakov na južno mejo Tonin je napovedal tudi povečanje prisotnosti vojske na meji v okviru veljavne zakonodaje. V preteklih mesecih sta vojska in policija namreč usklajevali poseben dogovor o sodelovanju, ki ga bosta podpisala načelnik generalštaba in direktor policije. »Gre za to, da bodo mogoče samostojne vojaške patrulje, ki bodo pod vojaškim poveljstvom. Ker ni aktiviran 37.a člen zakona o obrambi, ne bodo mogle pridržati migrantov, ampak bodo ob morebitnem incidentu nemudoma obvestile mobilno enoto policije, ki se bo nemudoma odzvala.« Število vojakov, aktiviranih ob južni meji, bo odvisno od situacije.