NPU vložil kazensko ovadbo glede nabave zaščitne opreme

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v sredo na Specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v zadevi nabave zaščitne opreme, je za spletni portal Siol povedala direktorica NPU Petra Grah Lazar. Hkrati je zanikala očitke o dolgotrajnosti te preiskave. Zaradi varstva podatkov sicer ni mogla komentirati poročanja medijev, da so v zadevi ovadene tri osebe, med drugim odhajajoči minister za gospodarstvo in tehnološki razvoj Zdravko Počivalšek. Potem ko je nadzor nad delom NPU pokazal, da so v preteklosti posamezne preiskave urada potekale dolgo in brez velikih rezultatov, pri čemer so se tovrstni očitki pojavili tudi v zvezi z nabavo zaščitne opreme, pa je tovrstne navedbe ostro zavrnila. »Tukaj ni šlo za dolgotrajno preiskavo, o dolgotrajni preiskavi lahko govorimo, kadar preiskava traja nerazumno dolgo oziroma kadar se v določeni preiskavi ne dogaja popolnoma nič. V tem primeru smo o svojih aktivnostih sproti obveščali specializirano državno tožilstvo in aktivnosti so vedno potekale.«

Osnutek zaključnega akta je bil po njenih besedah pripravljen konec lanskega leta, ob tem pa je bilo treba zbrati še obvestila »od ene ključne osebe«, kar da je bilo izvedeno marca. Glede ustavno zagotovljenih pravic ne odobrava bližnjic, je izpostavila Grah Lazarjeva. »Policija mora delovati zakonito in tudi osumljene osebe imajo svoje pravice. Vsem je treba zagotoviti enakopravno obravnavo in nenazadnje je pravica do kontradiktornega postopka ena temeljnih ustavnih pravic oziroma jamstev.«

Pojasnila je še, da so februarja na tožilstvo poslali v pregled popis prilog, ki se skladno s spremembo zakona o kazenskem postopku popisujejo na drugačen način. »Da ne bi bile priloge s kazensko ovadbo potem zavrnjene, smo se nanje obrnili za pomoč in priloge na novo popisali.« Popis prilog je dolg približno 60 strani. Kazenska ovadba ima medtem več kot 100 strani. Direktorica NPU je zatrdila še, da so upoštevali usmeritve tožilstva.

Sum na zlorabo položaja

Portal 24ur.com je ta teden poročal, da so na NPU že pred meseci spisali kazensko ovadbo zoper ministra Počivalška zaradi suma zlorabe uradnega položaja pri nabavi zaščitne opreme. Po neuradnih informacijah naj bi bila zaradi pomoči pri zlorabi uradnega položaja ovadena tudi dobavitelj medicinskih ventilatorjev, direktor družbe MD-DX, pred marcem 2021 imenovane Geneplanet diagnostika, Marko Bitenc in zaposlena v kabinetu gospodarskega ministra Andreja Potočnik. Na ministrstvu so sicer za STA pojasnili, da Potočnikova ni zaposlena ne v kabinetu ministra ne na katerem koli drugem delovnem mestu ministrstva za gospodarstvo.

Po preiskavah se je spremenila višina domnevne protipravne premoženjske koristi, ki po podatkih 24ur.com znaša 1,7 milijona evrov. Šlo naj bi za razliko med prodajno in nabavno ceno za 90 ventilatorjev, saj podjetje ni dobavilo predvidenih 220 ventilatorjev, ampak le 90. Po mnenju NPU naj bi minister Počivalšek s svojim ravnanjem družbi Geneplanet diagnostika pridobil nezakonito premoženjsko korist v tem znesku.

Počivalšek in Potočnikova naj bi družbi zagotovila tudi boljši položaj in pogoje glede izplačila celotnega avansa kot tudi glede zahtevane višine bančne garancije kot vsem ostalim dobaviteljem, s katerimi je Zavod RS za blagovne rezerve sklepal pogodbe o nabavi zaščitne opreme.