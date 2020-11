Vlada sprejela nekaj odločitev o ukrepih, Kacin ima dobro novico

Se bo stanje umirilo? Rozman odgovarja



Koline da? Koline ne?

Pozitivno razmišljajmo, a ne pretirano optimistično

»Kot pri vsaki stvari, se je treba vprašati tudi, ali lahko ima pretirani optimizem tudi slabe učinke,« je dejala psihologinja Eva Kovač. »Manjši kot je strah, številk ne doživljamo več tako resno. Zmotno je torej prepričanje, da nevarnosti več ni. A verjetnost okužbe je trenutno precej visoka,«. Navkljub vsemu pa je treba pozitivno razmišljati.



Vlada podaljšuje ukrepe



Prva triada v šolo?

V domovih za starejše skupno okuženih 2325 stanovalcev.

Največji porast okužb je bil v sredo pri stanovalcih DS Nova Gorica, sledijo Beltinci, Ormož in Radovljica. V domovih za starejše skupno okuženih 2325 stanovalcev. »Imamo dobro novico, bolnišnice danes laže dihajo. Pred eno uro je bilo prostih 20 intenzivnih postelj, polovica v UKC Ljubljana,« je dejal vladni govorec»Na tej točki ne morem napovedovati, kaj se bo zgodilo, ker se je sistem testiranje pred kratkim spremenil. Druga stvar je, da so se pojavili hitri testi in jih uporabljajo različni izvajalci na terenu in rezultatov ne prijavljajo. Zato ne vemo, koliko je pozitivnih testov. Sprva smo gledali matematične modele, a vidimo, da se krivulja ne obrača navzdol, pač pa je konstantna,« je dejal direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnikin član svetovalne skupine za covid-19Podatki zaostajajo za en teden in tudi z eno tedenskim zamikom prihajajo pacienti v bolnišnico, je še dejal Rozman. »Jaz delam v bolnišnici in ne hodim na martinovanja. Nimam informacijske mreže, da bi mi poročali. Je pa dejstvo, da tam kjer se ljudje družijo in kontakti niso zavarovani, pa naj si gre za birmo, poroko, martinovanje, rojstni dan – virus ne izbira.«»Tradicionalne oblike druženja, zlasti na podeželju, so tiste, ki lahko spet poženejo ta ples virusa, ki ne izbira,« je dodal Kacin glede vseh možnih druženj, tudi t.i. kolin, katerih čas prihaja zdaj.Kot smo poročali, je bilo v sredo okuženih 30,33 odstotka vseh testiranih, kar je nekoliko več kot v torek. Opravljenih je bilo 6.806 testov, 2.064 je bilo pozitivnih. Umrlo je 45 oseb Na Brdu pri Kranju je potekala seja vlade, na kateri so se seznanili s trenutnim stanjem covid-19. Za 7 dni se podaljša večina ukrepov, in sicer se podaljša uporabo ukrepov in omejitev, ki se nanašajo na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter na začasno prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom.Za 14 dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev vezanih na odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.Sprejela je sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, skladno s šestim odstavkom 83.a člena Zakona o sodiščih, s čimer se začasno ustavljajo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom.Glede preostalih ukrepov še potekajo posvetovanje in se o njih vlada še ni odločila.Po poročanju RTV Slovenija, naj bi vodja NIJZdejal, da naj bi pripravljali predlog za odprtje osnovnih šol za učence prve triade. Kacin je ob tem razložil, da vlada o tem še ni razpravljala. »NIJZ bo dal nekoliko drugačne pogoje za šolanje, kot so bili do zdaj. »Veste, da je bila dolgo polemika, ali je primerno z masko naslavljati predšolske otroke in prvo triado, šolska stroka je trdila, da to ne sme biti z masko. Posledično se je okužilo veliko šolskih delavcev. Tako da bodo nova pravila, ko se bo prva triada vrnila v šolo. Moja vnuk in vnukinja nimata nobenih težav z mano komunicirati, ko imam masko.«Dodal je, da so otroci prilagodljivi in da ostaja možnost, da bi se šola odprla ob strogih zaščitnih pogojih - nošnji mask.