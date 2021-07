Novost za športnike in gledalce glede PCR in hitrih testov

Vlada je izdala spremembo odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Z njo se spreminja čas veljavnosti testa, ki ga morajo predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, ter gledalci. Iz 72 ur je veljavnost testiranj skrajšana na 48 ur.Negativni rezultat testa virusa, ki povzroča bolezen covid-19, z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) ali hitrega antigenskega testa (HAG), ne bo smel biti starejši od 48 ur, je objavila vlada po seji.Športnih tekmovanj se lahko udeležujejo športniki, organizatorji in gledalci ob izpolnjevanju pogojev PCT, če so novi koronavirus preboleli, so cepljeni ali pa so opravili test.Veljavnost dosedanjega odloka se sicer v drugih točkah podaljšuje do vključno 18. julija, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov od konca junija ne predpisuje več omejitev pri procesu športne vadbe, športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno ali v skupini brez omejitve števila vadečih. Odtlej prisotnost gledalcev na prireditvah ni več omejena na delež števila razpoložljivih sedišč, prav tako ni več predpisana obvezna uporaba zaščitne maske.