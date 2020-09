Novost za na tisoče Slovencev: te banke ni več

Abanka d.d. se je z današnjim dnem združila z Novo KBM d.d., potem ko sta banki prejeli potrebna dovoljenja bančnih regulatorjev. Abanka je z združitvijo prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa je kot univerzalna pravna naslednica prevzela Nova KBM d.d.



Sprva za stranke Abanke ne bo večjih sprememb pri poslovanju z združeno banko, so sporočili in dodali, da lahko do nadaljnjega opravljajo storitve enako kot doslej v obstoječih poslovalnicah oz. poslovnih enotah, označenih z logotipom Abanke, prek spletne banke Abanet oz. mobilne banke Abamobi ter prek mobilne denarnice Abadenarnica. Tudi plačilne kartice ostajajo v veljavi še naprej; o spremembah v zvezi z njimi bodo stranke še obvestili.



Banki bosta predvidoma v začetku leta 2021 tudi tehnološko združeni, takrat pa bodo stranke Abanke posle lahko opravljale tudi v poslovni mreži Nove KBM in na poštah, kar pomeni, da jim bo na voljo mreža okoli 960 fizičnih bančnih točk v državi.



Kot so že ob napovedani združitvi bank zapisali pri Abanki, bo številka računa njihovih posameznih strank najprej ostala enaka, o morebitnih spremembah pa bodo javnost še obveščali. Prav tako se za zdaj ne spreminjajo cenik storitev in splošni pogoji.