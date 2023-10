Novost v Cankarjevem domu

V bogati paleti raznovrstnih abonmajev (vpisi nekaterih še vedno potekajo) je pripovedovalski abonma Pet in ena noč, ki z izbranimi produkcijami nagovarja, da prisluhnemo starodavni umetnosti pripovedovanja. Ta je v novejših izvedbah dobila številne nadgradnje z zvokom, sliko, igro in tudi gibom. Pravljično izročilo za vse generacije bo na šestih večerih ljubitelje pripovedovanja zgodb v živo popeljalo v neznane svetove domišljije. Abonma je namenjen odraslim in mladostnikom od 15. leta naprej, predvsem pa tistim, ki se v hitrem svetu znajo in želijo ustaviti ter prisluhniti čarovniji, ki se ob pripovedovanju v živo zgodi med pripovedovalcem in občinstvom.

