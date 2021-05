Novost pri vstopni točki v Triglavski narodni park

So najnižja in najjužnejša vstopna točka v Triglavski narodni park.

Korita ležijo na nadmorski višini 180 m. FOTO: Miljko Lesjak/Dolina Soče

Približno 200 m dolgo in več kot 60 m globoko sotesko Tolminke je izdolbla modro zelena reka in v njej izoblikovala ozko tesen, imenovano korita.

Turistične poti so izklesali med letoma 1953 in 1958. FOTO: Urša Drofenik/Dolina Soče

Nov sistem vstopa v priljubljena Tolminska korita bo omogočal uravnavanje števila obiskovalcev. Tudi letos je možen nakup letne kartice in z njo neomejen vstop. Prebivalci občine Tolmin bodo imeli prost vstop, vstopnico pa prejmejo na vstopni točki z osebnim dokumentom. Domačini rekreativci lahko pridobijo brezplačno, časovno omejeno letno kartico.Tolminska korita so najnižja in najjužnejša vstopna točka v Triglavski narodni park (180 metrov nadmorske višine) ter najpomembnejša naravna znamenitost tolminske občine. To je skupno ime za korita Tolminke in Zadlaščice. Gre za eno najveličastnejših naravnih znamenitosti na tem območju.Turistične poti na območju korit – ob Tolminki do toplega izvira in ob Zadlaščici do Medvedove glave – je med letoma 1953 in 1958 izklesalo Turistično društvo Tolmin, ki je bilo v nadaljevanju tudi glavni skrbnik teh poti. Približno 200 m dolgo in več kot 60 m globoko sotesko Tolminke je izdolbla modro zelena reka in v njej izoblikovala ozko tesen, imenovano korita, Soteska Zadlaščice je krajša, a njena korita niso nič manj slikovita. Krožna pot vodi skozi korita Tolminke in korita Zadlaščice; največji zanimivosti sta velika zagozdena skala – Medvedova glava – in Hudičev most, razpet 60 metrov visoko nad modrikasto Tolminko.Tako kot v neprehodnem delu korit Tolminke se tudi tu konča nadelana pot. Med nadaljnjo hojo po pobočjih strmega trikotnika, ki ga objemata Tolminka in Zadlaščica, nas preseneti cesta, ki se vije skozi to divjino navzgor v vas Zadlaz - Čadrg in še više do vasi Čadrg. Zadnja slovi po odličnih siru in skuti, ki ju izdelujejo v vaški sirarni, skoraj vse kmetije v vasi pa so ekološke.Po cesti se vzpnemo do vhoda v dober kilometer dolgo Zadlaško jamo, ki je znana tudi kot Dantejeva jama. Če sledimo pohodniškim tematskim potem, naj bi po ljudskem izročilu pesnikv 14. stoletju obiskal jamo in tu dobil navdih za pesnitev Božanska komedija, natančneje za njen del Pekel, čeprav je divjina v okolici povsem nebeške narave. Ogled je mogoč le v spremstvu jamarskega vodnika. V kratki vodoravni jami pod Hudičevim mostom je termalni izvir s povprečno temperaturo med 18,8 in 20,8 stopinje Celzija, medtem ko je temperatura Tolminke od pet do devet stopinj Celzija. Površinska voda pronica v globino, se tam zaradi geotermične energije segreje in se po razpokah ali zdrobljenih conah ob prelomih dviga nazaj na površje. V Sloveniji je kar nekaj takih izvirov, velika redkost pa so v Julijskih Alpah.Jama je zaradi podora pod mostom, ki je zagradil in dvignil strugo Tolminke, danes nedostopna. Termalni izvir, ki se izliva v korita, je opazen ob nizkem vodostaju Tolminke.