Novost pri obračunu prevoza na delo, ki mnogih ne bo razveselila

S 1. julijem je v veljavo stopila nova uredba o obračunavanju prevoza na delo. Ta je dvignila veliko prahu, mnogi je niso dobro razumeli. Prejeli smo kar nekaj vprašanj na to temo, zato objavljamo pojasnilo Finančnega urada RS.Bistvo iz zapisanega pri Fursu je, da se obračunavanje kilometrine prevoza na delo ne bo nič spremenilo, če bo kilometrina obračunana v znesku do 0,13 evra na kilometer (nekateri se v pogodbah dogovorijo za višji znesek). Če pa bo ta obračunana z višjim zneskom, bo razlika od 13 centov navzgor šteta v dohodek delavca.»Torej, če so delodajalci doslej zaposlenim obračunavali povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini kilometrine 0,18 evra tudi v primerih, ko pogoji za to niso bili izpolnjeni (četrti in peti odstavek 3. člena Uredbe), bi morali razliko med tako izračunanim povračilom in ceno javnega prevoza vključiti v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,« so dali primer n Furs.Razlika bo tudi pri povračilu za mesečno vozovnico, saj bo delavec obdavčen za dni, ko ne bo na delovnem mestu, torej bo na dopustu ali na bolniški.