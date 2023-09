Novost na bencinskih črpalkah

Povečanje deleža obnovljivih virov energije pomembno prispeva k zmanjšanju emisij CO2, zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in prispeva k energetski tranziciji. Tudi skupina Petrol se je v svoji strategiji zavezala k energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Pri tem ima posebno mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov v regiji. Petrol upravlja, gradi in razvija elektrarne iz obnovljivih virov vetra, sonca in vode na lokacijah v regiji, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoriščati potencial naravnih virov energije. Poleg tega pa velik potencial vidijo tudi v lastnih objektih in strehah prodajnih mest.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Petrol