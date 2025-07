Novopečeni minister magister Mesec v težavah, z njim se ukvarja KPK

Poročali smo že, da je pred dnevi minister za delo in podpredsednik vlade Luka Mesec uspešno zagovarjal svojo magistrsko nalogo na Fakulteti za družbene vede (FDV). Je pa pozornost pritegnila izbira njegovega mentorja. To je bil Milan Brglez, sicer državni sekretar na ministrstvu za pravosodje.

Zdaj pa se minister Mesec, prav zato, kot so navedli v oddaji 24 ur na POP TV, znašel pod lupo protikorupcijske komisije.

»Jaz sem se na magistrski študij na FDV vpisal leta 2019, z Milanom Brglezom sva se dogovorila, da bo on moj mentor, ko je bil on evropski poslanec,« je Mesec odvrnil na očitke o konfliktu interesov.

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je dejala, da še preverjajo vse dejanske okoliščine nasprotja interesov, so še poročali.