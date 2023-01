Novomeško Krko lahko čakajo težave zaradi novega ukrajinskega zakona

Oktobra lani so v Kijevu pripravili seznam skupaj 19 farmacevtov, ki bi jim lahko prepovedali prodajo, med njimi je tudi novomeška Krka in več njenih zdravil.

»V družbi Krka upoštevamo 25. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah, po katerem so vsi bolniki, ne glede na okoliščine, upravičeni do zdravstvene oskrbe. To pomeni, da smo zavezani vse trge oskrbovati z življenjsko pomembnimi izdelki. Zdravila so izvzeta iz prepovedi poslovanja. Tako tudi ukrajinski in ruski trg oskrbujemo z zdravili, saj so ta za bolnike življenjskega pomena.«

Tako so za Finance v Krki odgovorili na vprašanja, kako resne so po njihovi oceni ukrajinske grožnje in ali bi morebitna prepoved veljala za vsa zdravila, ki jih prodajajo na ukrajinskem trgu. Krka je na ukrajinskem trgu pred vojno prodala približno toliko kot na domačem, v lanskem devetmesečju pa je prodaja v Ukrajini upadla za 14 odstotkov, medtem ko je na domačem zrasla, poročajo Finance.

Ukrajinski premier Denis Šmigal je zagotovil, da še vedno dovolijo prodajo vsem svetovnim farmacevtom in da je o tem z Brusljem dosegel dogovor, a vplivni bruseljski portal Politico opozarja, da kljub temu Ukrajina sankcij, ki bi lahko vplivale na 1,7 milijarde evrov prihodkov evropskih farmacevtov, še ni umaknila.

