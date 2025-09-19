Novomeški župan žaluje: Poslovil se je v veri in upanju v Gospoda

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni te dni žaluje. Poslovil se je namreč njegov oče Lojze Macedoni.

Macedoni se je od očeta poslovil z ganljivim zapisom: »Velik Človek. Mož (65 let). Oče. Dedek. Pradedek ... Mizarski mojster. Gasilec. Krkaš … Ponosen sem, da sem Tvoj sin.«

Župan je sporočil tudi, kdaj bo pogreb. »Oče Lojze se je poslovil v veri in upanju v Gospoda. V tej veri se bomo od njega poslovili v soboto (20.9.) od 9.00 dalje na pokopališču v Ločni. Pogrebna slovesnost bo ob 12. uri.«