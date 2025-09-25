Novomeška medicinska sestra priznala goljufijo: če kazni ne plača, sledi zapor

KORONSKA POTRDILA

Medicinska sestra izdajala lažna potrdila o testiranju za covid-19. Po priznanju krivde 16.000 evrov kazni.

Medicinska sestra Martina Stariha, ki je v času epidemije covida-19 v novomeški zasebni kliniki Polje harmonije izdajala potrdila o opravljenih hitrih testih za covid-19, ne da bi v resnici opravila testiranje, je priznala krivdo. Sporazum, ki sta ga aprila sklenila obtožena in tožilstvo, je upoštevala tudi sodnica Andreja Beg na okrajnem sodišču v Novem mestu in ji je izrekla skupno kazen v višini 16.000 evrov. Kazen bo plačala v 24 enakih obrokih. Če tega ne bo počela redno, bo morala kazen plačati v celoti. Če se kazni ne bo dalo izterjati, pa bo morala za vsakih 100 evrov za en dan v ...