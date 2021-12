Dragi bralci, srečno leto 2022!

Spoštovani bralke in bralci,

leto 2021 je bilo polno preizkušenj in nepričakovanih dogodkov, ki so zaznamovali naša življenja. Mnogi verjetno že komaj čakate, da mu dokončno pomahate v slovo in z optimizmom pozdravite leto, ki je pred nami.

Iz uredništva Slovenskih novic vam želimo zvrhan koš zdravja, obilo smeha, sreče, ljubezni in uspehov. Upamo, da vam bo leto 2022 naklonjeno in da vam prinese obilo lepih in nepozabnih trenutkov.