Novoletni potop prek spleta

Včasih jih spremljajo balonarji.

Potopijo se vsaj šest metrov globoko.

Tradicije niti letos niso prekinili, so pa se zaradi epidemije družili prek spleta.

Društvo podvodnih dejavnosti Jezero Velenje že več kot četrt stoletja prvega dne v letu organizira novoletni potop na Velenjskem jezeru. Potapljači, profesionalni reševalci in rekreacijski potapljači iz vse Slovenije se potopijo v mrzlo vodo od 6 do 8 m globoko, nazdravijo s penino ter tako simbolno odprejo potapljaško sezono. Običaj, ki je nastal spontano, so ponovili tudi letos, že 26., le da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa virtualno, brez dejanskega potopa. Polurni videoprogram v živo je bil namenjen predstavitvi tradicionalnega dogodka ter spominu na prvi podvig in vse nadaljnje.Začelo se je leta 1995, ko so se štirje prijatelji, člani leta 1981 ustanovljenega društva DPD Jezero Velenje, po dolgi noči domislili, da bi se osvežili v hladni jezerski vodi. Velenjčanje ster policistoma specialne enoteinpripravil vse potrebno in 1. januarja 1996 ob 13. uri so se s še nekaj kolegi in prijatelji v potapljaških oblekah z jeklenkami potopili in si pod vodo voščili varno in srečno potapljanje. Na potopu jih je bilo 11, tudi dve dekleti,inter edini, ki se je potapljal 25-kratučitelj tehnikePrvo, zdaj že legendarno potapljanje sta fotografirala in posnela dva policista, člana specialne policijein, ki se je pozneje smrtno ponesrečil pri potopu v Divjem jezeru pri Idriji. Poleg teh sta bila pod vodo šeter, s čolna pa so izvajali nadzor in varovanje trije člani – potapljači Društva za preiskovanje voda iz Celjater. Že naslednje leto so 7 metrov pod gladino odprli steklenice penine ter malo te in malo jezerske vode družno izpili. Tradicija se je širila med klubi in potapljaškimi društvi, nekoč s kar 52 potapljači z licencami in v popolni opremi ter pod strokovnim nadzorom, ki ga zadnje desetletje izvajajo Benjamin Strozak, zdajšnji predsednik društvain vodja potopa. Če razmere dopuščajo, jih iz zraka nad gladino jezera spremljajo balonarji iz Šaleške doline.Letos so točno ob 13. uri prikazali zgodovinske posnetke, fotografije in filmsko gradivo z vseh potopov, ob druženju prek spleta tako tradicije niso prekinili; tudi letos si želijo več športnega potapljanja, potapljaških del ter čim manj reševanj iz vodnih globin, svojim članom ter podpornikom pa želijo srečno z geslom Op, potop!