Novoletni mehurčki iz medu

Na silvestrovo je tako rekoč obvezno odpiranje penin, za nazdravljanje preteklim uspehom in v upanju na še prihodnje. Izbira je velika, eno, prav posebno, izdeluje čebelarska družina Oder iz Zgornje Polskave. Njihova glavna sestavina je seveda med. In ker je naziv penina zaščiten za vinski izdelek najvišjega ranga, je Franc Oder, ki se s čebelarstvom ukvarja že vse življenje, po prvi medeni penini leta 2004 moral ime zamenjati v penečo medico.

Domen Oder je tretja generacija čebelarjev.

»Podobno kot je surovina vinarjev grozdje, je naša med. Govorim o medicah, ki so osnova, pa medenih likerjih, pivu in ne nazadnje peninah oziroma penečih medicah,« pojasni Franc in doda, da so jih koronaukrepi kar prizadeli, zdravje pa mu tudi ne služi več najbolje. »Imamo štiri vrste penečih medic – carnica, mana, nektar in najslajšo ana, ki nosi ime po meni,« pove Frančeva vnukinja Ana Germ, ki je prav tako vpletena v družinski posel. Odrovi se s čebelarstvom ukvarjajo že več kot 100 let, začeli so na svoji prvotni domačiji na Lovrencu na Pohorju. »Prve generacije so se s čebelarstvom ukvarjale v prostem času, za samooskrbo, a so to ljubezen prenesle na potomce. Trenutno so v čebelarsko zgodbo vpletene že štiri generacije. Nad vonjem medu se je navdušil tudi kasnejši ustanovitelj in idejni vodja projekta Carnica, dedek Franc, ki je svojo čebelarsko pot začel pri rosnih desetih letih s panjem čmrljev,« pravi Ana.

Resneje pa se je Franc začel ukvarjati s čebelarjenjem po letu 1990, ko je dejavnost z Lovrenca na Pohorju prenesel na Zgornjo Polskavo in kjer sta jo z ženo Alenko dvignila na višjo raven. Oder tudi poučuje bodoče pridelovalce penin, v dveh letih, kolikor traja proces, izuči 20 tečajnikov. »V tem času se lahko tudi sam veliko naučim, saj opravimo okoli 20 analiz.«

Odrovi napolnijo okoli 1000 steklenic na leto. Franc je poskušal tečajnike in zanesenjake zbrati pod eno streho, a brez uspeha: »Ustavi se že takoj na začetku, ker želim preverjen, kakovosten in zaščiten med s poreklom, posamezniki pa že hitro pristopijo s figo v žepu, nekateri bi dali slabše materiale, izpuščali bi stroko, analize, kar bi izgubilo kakovost in dobro ime.«

Ana je posodila ime najslajši peneči medici. FOTO: Marko Pigac

Osnova peneče medice je bistveno dražja kot pri peninah in tudi izdelava traja vsaj dvakrat dlje. Stane okoli 25 evrov oziroma trikrat več od povprečne. Čeprav imajo nekaj kupcev tudi v tujini, predvsem na Češkem, največ prodajo doma, po načelu od ust do ust. Prepoznavnost pijače namreč peša, številni niti ne vedo, da penine niso le iz grozdja.