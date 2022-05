Novoizvoljeni poslanci in nekateri bodoči ministri bodo morali v službo tudi v soboto

Državni zbor (DZ) je v sredo na tajnem glasovanju izvolil predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za mandatarja za sestavo nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade je v DZ še isti dan vložil listo ministrskih kandidatov. Prva zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi DZ se bodo zvrstila že v soboto, nadaljevala se bodo še v ponedeljek in torek.

Za vikend se bodo tako sestali člani številnih odborov in komisij. Na sejah, ki so razporejene skozi ves dan, bodo zaslišali kandidata za gospodarskega ministra Matjaža Hana, kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona, kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Aleksandra Jevška, kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in šport Igorja Papiča ter kandidatko za ministrico brez resorja, pristojno za digitalno preobrazbo, Emilijo Stojmenovo Duh.

Zaslišanja kandidatov za ministre se bodo nadaljevala v ponedeljek in torek. Objavljamo časovnico posameznih sej odborov.

Ponedeljek:

• Ob 9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo zaslišali kandidatko za zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

• Ob 9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo zaslišali kandidatko za pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan.

• Ob 13.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo zaslišali kandidata za finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

• Ob 13.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo zaslišali kandidatko za ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

• Ob 17.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo zaslišali kandidatko za ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar.

• Ob 17.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo zaslišali kandidata za obrambnega ministra Marjana Šarca.

Torek:

• Ob 9.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo zaslišali kandidata za ministra za infrastrukturo Bojana Kumra.

• Ob 9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo zaslišali kandidatko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko.

• Ob 13.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo zaslišali kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesca.

• Ob 13.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo zaslišali kandidata za ministra za okolje in prostor Uroša Brežana.

• Ob 17.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo zaslišali kandidata za ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana.

• Ob 17.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo zaslišali kandidatko za ministrico za kulturo Asto Vrečko.