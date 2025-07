Novogoriški župan ga je razrešil: so res krivi »tovariši in tovarišice«?

Župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel je razrešil Antona Hareja s funkcije podžupana, ki je delo opravljal poklicno, na novogoriški občini pa bo zaposlen le še do konca meseca. Župan je za STA pojasnil, da se je za razrešitev podžupana odločil zaradi nezadovoljstva z rezultati njegovega dela.

Anton Harej bo svoje videnje razhoda z vodstvom občine Nova Gorica predstavil v četrtek na novinarski konferenci.

»Poleg tega se bistveno razhajava v pogledu na opravljanje funkcije podžupana. Odločitev o razrešitvi sem podžupanu pojasnil ustno ter izročil pisni sklep, iz katerega izhaja, da se njegova funkcija zaključuje 31. julija,« je v odzivu zapisal Turel. Dodal je še, da se še ni odločil, ali bo imenoval nadomestnega podžupana.

Anton Harej, razrešeni podžupan Nove Gorice FOTO: Osebni Arhiv

NSi: Gre za maščevanje župana

No, v Novi Sloveniji (NSi) so ob tem sporočili, da jih je »Neargumentirana razrešitev Antona Hareja z mesta podžupana Nove Gorice zelo negativno presenetila in kaže na pomanjkanje osnovne demokratične kulture. Kot kaže gre za maščevanje župana Turela zaradi protestnega odhoda Antona Hareja s slovesnosti ob dnevu državnosti, kjer je minister Borut Sajovic zbrane naslavljal s »tovariši in tovarišicami« ter povsem neprimerno priložnosti poveličeval bivši režim. Če se je župan Turel že odločil za razrešitev podžupana, bi bilo prav, da pokaže vsaj toliko poguma in navede uradne razloge ... V nasprotnem primeru smo namreč zelo blizu praksam in maniram bivšega totalitarnega režima.«