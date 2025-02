Novo zgražanje nad dejanjem Urške Klakočar Zupančič v državnem zboru (FOTO)

Pred časom je SDS predlagala razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič zaradi njenega vedenja v DZ, a je bil predlog zavrnjen. Tokrat se na omrežju X posamezniki zgražajo nad tem, da je Klakočar Zupančičeva med odmorom sedela na mizi v sejni sobi in klepetala s kolegi.

Početje predsednice DZ je med drugim zmotilo članico SDS Eriko Planinšec, ki je bila med drugim kandidatka za občinsko svetnico SDS Radlje. »Veste, kaj, Slovenija, če se vam pa to vedenje predsednice državnega zbora zdi sprejemljivo, nam pa res bog pomagaj. Nihče doslej, ampak res nihče se v hramu demokracije ni tako prostaško obnašal kot aktualni #politkavboji,« je zapisala in dodala fotografijo.

Urška Klakočar Zupančič na mizi v državnem zboru. FOTO: Zaslonski posnetek

Zvrstili so se komentarji bralcev, ki se jim zdi sedenje na mizi prav tako nedopustno: »Kako "damsko" se zna Urška Klakočar Zupančič obnašati v uradnih prostorih DZ. Res krasen zgled.«, »Miza je za kruh, ne za rit,« so se vrstili komentarji, od katerih je bila velika večina izredno nekulturnih, prostaških in žaljivih do predsednice DZ.

Nekateri so se spomnili, da je na mizi svoje pisarne sedela zunanja ministrica Tanja Fajon, in dodali še to fotografijo.

Tanja Fajon na mizi v svoji pisarni. FOTO: Zaslonski posnetek

Strokovnjaki za bonton pogosto poudarjajo, da mize niso namenjene sedenju in da se je temu bolje izogibati, še posebej v javnih prostorih zaradi določene spoštljivosti in dostojnosti.

Po drugi strani pa sedenje na mizi – kar je verjetno marsikdo od nas že storil – lahko pomeni, da smo v nekem okolju sproščeni in v krogu prijetnih ljudi.

Etični kodeks za poslanke in poslance državnega zbora sicer ne vsebuje izrecne prepovedi sedenja na mizi, a v 8. členu poudarja, da morajo poslanci ravnati dostojno, spoštljivo, strpno in nediskriminatorno.