Novo vozilo v ponos dupljanskim gasilcem

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Duplje, občina Naklo, so svoj vozni park nadgradili z novim gasilskim vozilom GVC-1, ki ga je na platformi MAN 13.290 izdelalo podjetje Webo EURO GV iz Ilirske Bistrice. Svečani sprejem novega vozila so pospremili z gasilskim krstom in vodnim slavolokom.

Množica si je radovedno ogledovala novo pridobitev. FOTO: Ivan Meglič

Dupljanske gasilce je avtomobil stal 285.000 evrov, od tega je Občina Naklo primaknila 215.000 evrov, preostala sredstva pa so v PGD Duplje zagotovili sami in s pomočjo vaščanov. Gasilci so vozilo težko čakali, prav tako tudi krajani, ki so se v velikem številu udeležili sprejema. Vozilo GVC-1 ima hrambo za 3000 litrov vode in vso potrebno opremo za učinkovite intervencije.

Občina je lani sprejela načrt opremljanja prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Naklo, kjer so predvideli nakup štirih gasilskih vozil v vrednosti 600 tisoč evrov, je povedal nakelski župan Ivan Meglič. Prihodnje leto se bodo novega vozila razveselili v PGD Žeje, nato pa še gasilci PGD Podbrezje. Upravičeno je na novo vozilo lahko ponosen tudi župan Ivan Meglič, nekoč tudi sam prostovoljni gasilec.

Dupljanski gasilci imajo zdaj tri vozila, zadnje so prevzeli pred dvajsetimi leti. Kot je povedal predsednik PGD Duplje Uroš Teran, imajo štirideset operativnih gasilcev ter na leto od 10 do 25 intervencij. Uradni prevzem novega gasilskega avtomobila bo v Dupljah na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, 25. junija, z veliko gasilsko parado.