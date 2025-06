Novo upanje za male bolnike

»V društvu toplo pozdravljamo odobritev novega zdravila duvyzat v EU, ki prinaša dodatno novo upanje za bolnike z Duchennovo mišično distrofijo (DMD). Pri tem se to zdravilo postavlja ob bok kortikosteroidom, ki se že vrsto let uporabljajo za možnost upočasnitve napredovanja te zelo krute bolezni,« so zapisali v Društvu Viljem Julijan. Evropska komisija je namreč izdala pogojno dovoljenje za promet za omenjeno zdravilo v EU. »Zdravilo je odobreno za zdravljenje DMD pri bolnikih, starih 6 let in več, ki še lahko hodijo, ob sočasnem zdravljenju s kortikosteroidi,« so sporočili iz farmacevtskega podjetja Medis.

Kot vemo, je društvo do zdaj izpeljalo kar nekaj zbiralnih akcij za zdravljenje DMD, nazadnje za 8-letnega Matica, ki je trenutno v ZDA, kjer ga zdravijo z gensko terapijo, za njegovo zdravljenje pa smo zbrali 2,3 milijona evrov.

Z napredovanjem bolezni se mišična oslabelost stopnjuje.

Duchennova mišična distrofija je redka progresivna živčno-mišična bolezen. Povzroča jo mutacija v genu DMD, ki preprečuje proizvodnjo delujočega proteina distrofin, kar povzroči propad z distrofinom povezanega proteinskega kompleksa. Zaradi tega so mišična vlakna občutljivejša za poškodbe, v mišičnih celicah pa se poveča raven histonske deacetilaze. To blokira aktivacijo ključnih genov, ki jih sicer potrebujemo za vzdrževanje in obnovo mišic. Mišična vlakna so posledično izpostavljena nenehnim poškodbam, kar vodi v kronično vnetje in slabšo regeneracijo mišic. Mišične celice sčasoma odmrejo, nadomesti pa jih fibrozno in maščobno tkivo. Bolezen prizadene predvsem dečke. Simptomi se običajno pojavijo med drugim in petim letom starosti. Z napredovanjem bolezni se mišična oslabelost stopnjuje, kar povzroči težave pri hoji in postopoma bolnik izgubi zmožnost hoje. Bolezen negativno vpliva tudi na srčno mišico in dihalne mišice, kar sta glavna vzroka prezgodnje smrti. DMD je ena najhujših in najpogostejših oblik mišične distrofije v otroštvu s svetovno pojavnostjo približno 1 na 5050 dečkov.

Kot pojasnjuje Medis v sporočilu za javnost, duvyzat upočasnjuje napredovanje bolezni in ohranja mišično funkcijo ne glede na mutacijo gena, saj deluje na mehanizme bolezni. A, opozarja predsednik omenjenega društva Nejc Jelen, za bolnike z DMD še vedno obstaja velika vrzel v zdravljenju.

Nejc Jelen iz Društva Viljem Julijan si želi, da bi EMA odobrila tudi gensko zdravljenje DMD, ki je že nekaj časa odobreno na drugi strani luže. FOTO: Marko Feist

»Nobeno od trenutno dostopnih zdravil v EU ne zdravi osnovnega vzroka bolezni, ki je posledica mutacije v genu za mišično beljakovino distrofin. Posledično vsa dostopna zdravila blažijo simptome bolezni oziroma lahko delno upočasnijo napredovanje, ne zdravijo pa samega vzroka bolezni. To možnost prinaša samo zdravljenje z gensko terapijo, ki pa v EU še ni odobrena. Zato si v društvu želimo, da bi bilo tudi v EU čim prej odobreno prvo gensko zdravljenje za DMD, ki je v ZDA dostopno že nekaj časa,« pojasnjuje Jelen.