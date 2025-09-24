  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Predstavitvena informacija  |   Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
Promo Slovenske novice
 24. 9. 2025 | 08:11
 24. 9. 2025 | 08:14
A+A-

Navdihnjene s sloganom »Ride the Wind« so najnovejše pametne ure zasnovane za občutek svobode in lahkotnosti na poti iskanja zdravega življenjskega sloga in doživetij na prostem. Uradno so bile predstavljene pred nekaj dnevi, a so že dostopne tudi pri nas. Ostajajo zveste značilni kombinaciji vrhunske mode in funkcionalnosti serije GT ter ponujajo impresivno, do 21 dni dolgo življenjsko dobo baterije in izjemno natančen satelitski sprejemnik.

Najsodobnejša tehnologija za dolgo življenjsko dobo baterije in natančno pozicioniranje

Huawei tokrat uvaja posebej skrbno oblikovano baterijo z visoko vsebnostjo silicija in s kar 65 odstotkov večjo zmogljivostjo od baterij, vgrajenih v predhodne modele. Po zaslugi tega Huawei Watch GT 6 Pro in Watch GT 6 s 46-milimetrskim ohišjem ponujata do 21-dnevno delovanje, baterija manjšega in elegantnejšega modela Huawei Watch GT 6 z 41-milimetrskim ohišjem pa zadostuje za do 14 dni. Ne glede na to, ali uro nosite vsak dan ali jo vzamete s seboj na daljše potovanje, lahko računate na zanesljivo delovanje, ne da bi vas skrbelo, da bo odpovedala v najmanj primernem trenutku.

Za nove pametne ure so nadgradili tudi sistem za določanje položaja Sunflower. Pri športih, kot so tek v naravi, kolesarjenje ali pohodništvo, so natančni podatki satelitskega sprejemnika ključni, ne le za kartiranje poti in učinkovitost treninga, ampak tudi za varnost, saj preprečujejo, da bi se izgubili na neznanem terenu. Natančen sprejemnik meri podatke o hitrosti, razdalji in nadmorski višini, ki so bistveni za optimizacijo treninga in spremljanje napredka. Ne glede na to, ali se gibljete po mestnih ulicah ali raziskujete oddaljena območja, je vedno na voljo natančno sledenje v vseh razmerah.

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei

Neprekosljiva estetika

Izbor vrhunskih materialov, kot so safirno steklo, ohišje iz titanove zlitine letalske kakovosti in dno iz nanokristalne keramike, zagotavlja trajnost in izžareva prefinjenost. Za 5,5 odstotka večji zaslon, obkrožen z elegantno luneto, omogoča intenzivnejšo in živahnejšo izkušnjo. Obenem dvig svetilnosti na kar 3000 kandel poskrbi za kristalno jasno vidljivost tudi pod neposredno sončno svetlobo. Pametna ura Huawei Watch GT 6 Pro je na voljo s tkanim rjavim, elegantnim kovinskim srebrnim ali trpežnim črnim paščkom iz fluoroelastomera. S tem je zagotovljena vsestranskost za poslovne, potovalne ali rekreativne športne priložnosti.

Pametna ura Huawei Watch GT 6 je na voljo v dveh izvedbah, ki ustrezata različnim okusom. 46-milimetrska izvedba s svežo zeleno barvo v kombinaciji z elegantno luneto v treh tonih črpa navdih iz kolesarjenja. Izvedba 41 mm pa ima inovativne vrtljive zanke paščka za udobnejše prileganje zapestju, zaradi česar je popolna spremljevalka za različne videze in priložnosti.

Izboljšajte telesno pripravljenost s štirimi naprednimi načini vadbe

Huawei Watch GT 6 je prva pametna ura z virtualnim izračunom moči pritiskanja na pedala kolesa, ki rekreativnim kolesarjem omogoča natančen in znanstveno utemeljen način merjenja intenzivnosti vožnje. Inovativna funkcija je plod obsežnih raziskav, vključno s tisočimi simulacijami kolesarjenja in naprednim modeliranjem upora vetra, izvedenim v najsodobnejšem laboratoriju z vetrovnikom. Zaradi strogega testiranja ura zagotavlja zelo natančne izračune virtualne moči kolesarjenja. Zdaj lahko moč kolesarjenja preverite neposredno na zapestju v realnem času, z natančnostjo, ki se skoraj ujema z natančnostjo namenskih merilnikov moči. To vam omogoča, da preprosto prilagodite intenzivnost vadbe. Hkrati nove pametne ure uvajajo izboljšane funkcije za tek v naravi, smučanje in golf za naprednejšo in bolj profesionalno izkušnjo vadbe na prostem.

Izboljšano upravljanje zdravja

Pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so opremljene z novim sistemom TruSense. Ta z večdimenzionalnim zaznavanjem zagotavlja podrobne analize ter spremljanje zdravja srca in ožilja za celovito nego telesa in duha, podnevi in ponoči. Na novo dodano beleženje spremenljivosti srčnega utripa (HRV) pa športnim navdušencem omogoča oceno v realnem času za učinkovitejše okrevanje po treningu.

Poleg tega daje natančne vpoglede v fizično in čustveno stanje, hkrati pa ponuja prilagojene funkcije, ki pomagajo upravljati in izboljšati počutje, ko je to potrebno. Mladi strokovnjaki pogosto opažajo, da se njihovi zdravstveni kazalniki pod pritiskom spreminjajo. Drugi imajo morda bolj sproščen pristop k dobremu počutju, so bolj neuradni, vendar se spopadajo s skritimi tveganji zaradi nepravilnih urnikov in pomanjkanja gibanja. Da bi se spopadli s temi raznolikimi izzivi, je bila funkcija vpogleda v zdravje nadgrajena s celovito osebno analizo. Ta združuje večdimenzionalne podatke, vključno s čustvi, vadbo, zdravjem srca in kakovostjo spanja, ter uporablja napredne algoritme za izločanje ključnih trendov na področju zdravja. S pomočjo intuitivnega in jasnega povzetka pomaga razumeti spremembe v fizičnem stanju, prejemati prilagojene opomnike in predloge v realnem času ter razvijati zdrave in trajnostne navade, kot je izboljšanje kakovosti spanja z oceno, začenši z majhnimi dnevnimi spremembami.

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei

Cene in razpoložljivost

  • Pametna ura Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 41 milimetrov v beli ali vijoličasti barvi bo na voljo po priporočeni ceni 259 evrov, različica z milanskim kovinskim paščkom pa po 329 evrov.
  • Priporočena cena črne Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 46 milimetrov bo 259 evrov, zelene pa 279 evrov.
  • Priporočena cena črne in peščeno zlate Huawei Watch GT 6 Pro (46-milimetrsko ohišje) bo 379 evrov, različica z ohišjem iz titana pa bo stala 499 evrov.

Če se za nakup pametne ure HUAWEI WATCH GT 6 Series odločite do 31. oktobra, prejmete še slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.

Huawei je v Parizu poleg serije Watch GT 6 predstavil še več drugih inovativnih naprav. Pametna ura Watch Ultimate 2 izstopa kot prva ura na trgu, ki omogoča podvodno komunikacijo s pomočjo sonarja in potop do 150 metrov. Nadgrajena Watch D2 v modri barvi prinaša izboljšano spremljanje krvnega tlaka in 24-urno ambulantno merjenje. Pametni telefoni nova 14 navdušujejo s kamero Ultra Chroma in naprednim portretnim načinom, ki zagotavlja profesionalne portrete tudi v slabši svetlobi. Tablični računalnik MatePad 12 X z zaslonom PaperMatte ponuja vrhunsko vizualno udobje in popolno združljivost z novim pisalom M-Pencil Pro, ki omogoča napredne funkcije za ustvarjalce. Brezžične slušalke FreeBuds 7i pa prinašajo dinamično odpravljanje hrupa Intelligent Dynamic ANC 4.0 in prostorski zvok za popolnoma potopljivo zvočno izkušnjo.

Obenem ne spreglejte pred kratkim predstavljenega tabličnega računalnika MatePad 11.5 PaperMatte, ki je lokalno dostopen po nadvse prijazni ceni 399 evrov.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei

Več iz teme

Huawei Watch GT 6HuaweiPmaetna uradarilo
ZADNJE NOVICE
10:33
Novice  |  Slovenija
GENSKO ZDRAVLJENJE

Poglejte, kaj hudo bolni Miloš (6) sporoča našim poslancem (VIDEO)

Društvo Viljem Julijan naj bi že tri leta prosjačilo državo, naj Milošu omogoči zdravljenje, a zaman.
24. 9. 2025 | 10:33
10:33
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
10:31
Polet
NOVA RAZISKAVA

Vsakodnevna hoja lahko podaljša življenje tudi za deset let

Hoja je dostopna vsem generacijam, ne zahteva posebne opreme in ne obremenjuje sklepov tako kot nekatere druge oblike vadbe.
Miroslav Cvjetičanin24. 9. 2025 | 10:31
10:06
Kronika  |  Doma
DRAMA V ROMSKEM NASELJU

Streljanje v naselju Brezje: streli odmevali še, ko je policija prišla na kraj

Novomeški policisti so aretirali 38-letnika.
24. 9. 2025 | 10:06
10:01
Ona  |  Aktivni in zdravi
RESNE POSLEDICE

Nova raziskava: hrana iz plastike znižuje kakovost sperme

Nova raziskava potrjuje, da ultra procesirana hrana ne vpliva le na telesno maso, temveč tudi na moško reproduktivno zdravje.
24. 9. 2025 | 10:01
09:39
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Se še splača delati? Nadomestila za brezposelne se višajo, ob znesku vas bo kap

Med novostmi je spodbuda za zaposlitev starejših – tisti nad 59 let bodo ob sklenitvi pogodbe za polni delovni čas do enega leta prejemali 40 odstotkov nadomestila.
24. 9. 2025 | 09:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali obstaja recept, da bi dihali samo čist zrak?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki