NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Navdihnjene s sloganom »Ride the Wind« so najnovejše pametne ure zasnovane za občutek svobode in lahkotnosti na poti iskanja zdravega življenjskega sloga in doživetij na prostem. Uradno so bile predstavljene pred nekaj dnevi, a so že dostopne tudi pri nas. Ostajajo zveste značilni kombinaciji vrhunske mode in funkcionalnosti serije GT ter ponujajo impresivno, do 21 dni dolgo življenjsko dobo baterije in izjemno natančen satelitski sprejemnik.

Najsodobnejša tehnologija za dolgo življenjsko dobo baterije in natančno pozicioniranje

Huawei tokrat uvaja posebej skrbno oblikovano baterijo z visoko vsebnostjo silicija in s kar 65 odstotkov večjo zmogljivostjo od baterij, vgrajenih v predhodne modele. Po zaslugi tega Huawei Watch GT 6 Pro in Watch GT 6 s 46-milimetrskim ohišjem ponujata do 21-dnevno delovanje, baterija manjšega in elegantnejšega modela Huawei Watch GT 6 z 41-milimetrskim ohišjem pa zadostuje za do 14 dni. Ne glede na to, ali uro nosite vsak dan ali jo vzamete s seboj na daljše potovanje, lahko računate na zanesljivo delovanje, ne da bi vas skrbelo, da bo odpovedala v najmanj primernem trenutku.

Za nove pametne ure so nadgradili tudi sistem za določanje položaja Sunflower. Pri športih, kot so tek v naravi, kolesarjenje ali pohodništvo, so natančni podatki satelitskega sprejemnika ključni, ne le za kartiranje poti in učinkovitost treninga, ampak tudi za varnost, saj preprečujejo, da bi se izgubili na neznanem terenu. Natančen sprejemnik meri podatke o hitrosti, razdalji in nadmorski višini, ki so bistveni za optimizacijo treninga in spremljanje napredka. Ne glede na to, ali se gibljete po mestnih ulicah ali raziskujete oddaljena območja, je vedno na voljo natančno sledenje v vseh razmerah.

FOTO: Huawei

Neprekosljiva estetika

Izbor vrhunskih materialov, kot so safirno steklo, ohišje iz titanove zlitine letalske kakovosti in dno iz nanokristalne keramike, zagotavlja trajnost in izžareva prefinjenost. Za 5,5 odstotka večji zaslon, obkrožen z elegantno luneto, omogoča intenzivnejšo in živahnejšo izkušnjo. Obenem dvig svetilnosti na kar 3000 kandel poskrbi za kristalno jasno vidljivost tudi pod neposredno sončno svetlobo. Pametna ura Huawei Watch GT 6 Pro je na voljo s tkanim rjavim, elegantnim kovinskim srebrnim ali trpežnim črnim paščkom iz fluoroelastomera. S tem je zagotovljena vsestranskost za poslovne, potovalne ali rekreativne športne priložnosti.

Pametna ura Huawei Watch GT 6 je na voljo v dveh izvedbah, ki ustrezata različnim okusom. 46-milimetrska izvedba s svežo zeleno barvo v kombinaciji z elegantno luneto v treh tonih črpa navdih iz kolesarjenja. Izvedba 41 mm pa ima inovativne vrtljive zanke paščka za udobnejše prileganje zapestju, zaradi česar je popolna spremljevalka za različne videze in priložnosti.

Izboljšajte telesno pripravljenost s štirimi naprednimi načini vadbe

Huawei Watch GT 6 je prva pametna ura z virtualnim izračunom moči pritiskanja na pedala kolesa, ki rekreativnim kolesarjem omogoča natančen in znanstveno utemeljen način merjenja intenzivnosti vožnje. Inovativna funkcija je plod obsežnih raziskav, vključno s tisočimi simulacijami kolesarjenja in naprednim modeliranjem upora vetra, izvedenim v najsodobnejšem laboratoriju z vetrovnikom. Zaradi strogega testiranja ura zagotavlja zelo natančne izračune virtualne moči kolesarjenja. Zdaj lahko moč kolesarjenja preverite neposredno na zapestju v realnem času, z natančnostjo, ki se skoraj ujema z natančnostjo namenskih merilnikov moči. To vam omogoča, da preprosto prilagodite intenzivnost vadbe. Hkrati nove pametne ure uvajajo izboljšane funkcije za tek v naravi, smučanje in golf za naprednejšo in bolj profesionalno izkušnjo vadbe na prostem.

Izboljšano upravljanje zdravja

Pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so opremljene z novim sistemom TruSense. Ta z večdimenzionalnim zaznavanjem zagotavlja podrobne analize ter spremljanje zdravja srca in ožilja za celovito nego telesa in duha, podnevi in ponoči. Na novo dodano beleženje spremenljivosti srčnega utripa (HRV) pa športnim navdušencem omogoča oceno v realnem času za učinkovitejše okrevanje po treningu.

Poleg tega daje natančne vpoglede v fizično in čustveno stanje, hkrati pa ponuja prilagojene funkcije, ki pomagajo upravljati in izboljšati počutje, ko je to potrebno. Mladi strokovnjaki pogosto opažajo, da se njihovi zdravstveni kazalniki pod pritiskom spreminjajo. Drugi imajo morda bolj sproščen pristop k dobremu počutju, so bolj neuradni, vendar se spopadajo s skritimi tveganji zaradi nepravilnih urnikov in pomanjkanja gibanja. Da bi se spopadli s temi raznolikimi izzivi, je bila funkcija vpogleda v zdravje nadgrajena s celovito osebno analizo. Ta združuje večdimenzionalne podatke, vključno s čustvi, vadbo, zdravjem srca in kakovostjo spanja, ter uporablja napredne algoritme za izločanje ključnih trendov na področju zdravja. S pomočjo intuitivnega in jasnega povzetka pomaga razumeti spremembe v fizičnem stanju, prejemati prilagojene opomnike in predloge v realnem času ter razvijati zdrave in trajnostne navade, kot je izboljšanje kakovosti spanja z oceno, začenši z majhnimi dnevnimi spremembami.

FOTO: Huawei

Cene in razpoložljivost

Pametna ura Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 41 milimetrov v beli ali vijoličasti barvi bo na voljo po priporočeni ceni 259 evrov, različica z milanskim kovinskim paščkom pa po 329 evrov.

Priporočena cena črne Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 46 milimetrov bo 259 evrov, zelene pa 279 evrov.

Priporočena cena črne in peščeno zlate Huawei Watch GT 6 Pro (46-milimetrsko ohišje) bo 379 evrov, različica z ohišjem iz titana pa bo stala 499 evrov.

Če se za nakup pametne ure HUAWEI WATCH GT 6 Series odločite do 31. oktobra, prejmete še slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.

Huawei je v Parizu poleg serije Watch GT 6 predstavil še več drugih inovativnih naprav. Pametna ura Watch Ultimate 2 izstopa kot prva ura na trgu, ki omogoča podvodno komunikacijo s pomočjo sonarja in potop do 150 metrov. Nadgrajena Watch D2 v modri barvi prinaša izboljšano spremljanje krvnega tlaka in 24-urno ambulantno merjenje. Pametni telefoni nova 14 navdušujejo s kamero Ultra Chroma in naprednim portretnim načinom, ki zagotavlja profesionalne portrete tudi v slabši svetlobi. Tablični računalnik MatePad 12 X z zaslonom PaperMatte ponuja vrhunsko vizualno udobje in popolno združljivost z novim pisalom M-Pencil Pro, ki omogoča napredne funkcije za ustvarjalce. Brezžične slušalke FreeBuds 7i pa prinašajo dinamično odpravljanje hrupa Intelligent Dynamic ANC 4.0 in prostorski zvok za popolnoma potopljivo zvočno izkušnjo.

Obenem ne spreglejte pred kratkim predstavljenega tabličnega računalnika MatePad 11.5 PaperMatte, ki je lokalno dostopen po nadvse prijazni ceni 399 evrov.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei