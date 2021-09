Novo pri samotestiranju: to vladi predlaga svetovalna skupina

Izgubljajo podatke o epidemiji

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjeje potrdila, da so vladi predlagali spremembo pri samotestiranju na okužbo z novim koronavirusom, tako da bi bilo to nadzorovano. Po njihovem mnenju samotestiranje ne sodi v domače okolje, razen na področju šolstva.Tako predlagajo, da bi samotestiranje potekalo v sklopu delovne organizacije, pri čemer bi tisti, ki bi bil za to odgovoren, tudi nadzoroval testiranje. Druga možnost je opravljanje hitrih antigenskih testov pri za to pooblaščenih izvajalcih.Kot je dejala, jih k takemu predlogu niso vodili podatki o morebitnih zlorabah samotestiranja, pač pa na ta način izgubljajo podatke o epidemiji, poleg tega pa želijo, da tisto, kar je predpisano, ne ostane le na papirju, ampak se dejansko izvaja.Poleg tega vladi predlagajo, naj se na vseh nivojih izenači pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT), pri čemer bi veljavnost testa povsod trajala 48 ur v primeru hitrih testov oz. 72 ur za PCR-teste.Od tega tedna se namreč pri izpolnjevanju pogoja PCT za opravljanje dela šteje tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, pri čemer se mora posameznik testirati enkrat tedensko. Samotestiranje lahko delavec izvede v domačem okolju, lahko pa to poteka na samem delovnem mestu. Sredstva za testiranje s hitrimi antigenskimi testi mora zagotoviti delodajalec.