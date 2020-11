Novo pomanjkanje postelj, UKC širi oddelek, na pomoč vojska

Pomoč pri prenosu rentgenske naprave



V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer zaradi vse več covidnih bolnikov odpirajo nove lokacije za njihovo namestitev, so danes dozdajšnjim mestom dodali klinični oddelek za gastroenterologijo. Ta se je pridružil mestom na infekcijski, ortopedski, stari in novi pediatrični kliniki ter v bolnici Petra Držaja.Generalni direktor UKC Ljubljanaje danes povedal, da aktivno pripravljajo tudi nove lokacije, tako da zdaj intenzivno potekajo dela na teh deloviščih. Uspešno pa napredujejo tudi dela tam, kjer pripravljalo več postelj s centralnim nadzorom, tako da bodo lahko tudi v primeru neslutenih razsežnosti epidemije lahko poskrbeli za bolnike, je dejal v izjavi, ki so jo poslali z UKC Ljubljana.Slovenski vojski in Slovenskim železnicam pa se je zahvalil, saj so z njihovo pomočjo v soboto v nekaj urah premestili rentgensko napravo iz bolnišnice Role 2 pred infekcijsko kliniko, kjer že potekajo inštalacijska dela. Tako računajo, da bodo že v ponedeljek začeli delati s to rentgensko napravo in omogočili bolj varno obravnavo bolnikov na infekcijski kliniki.Spomnimo, sobota je bila najbolj črni dan od začetka epidemije, kar 25 ljudi je umrlo V mariborskem univerzitetnem kliničnem centru pa so vzpostavili telefonsko številko za informacije svojcem glede bolnikov na Covid enoti za intenzivno terapijo. Kot so sporočili prek Twitterja prosijo svojce, da pošljejo sporočilo na 031 762 896, zaposleni na enoti pa jim bodo vrnili klic.