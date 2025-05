Grem domov v Novo mesto je naslov legendarne pesmi novomeške rockovske skupine Rudolfovo, ki je sredi sedemdesetih let ustvarila enega največjih hitov. Besedilo je napisal Drago Vovk. »Veliko pozornost posvečamo Novemu mestu. Smo pokrajinski muzej, pokrivamo celotno Dolenjsko, a Novo mesto je bil in ostal center in metropola Dolenjske; od prazgodovine naprej je tu center, tod je bilo križišče pomembnih poti, ki so vodile od zahoda proti vzhodu oz. severa proti jugu,« nam pove Majda Pungerčar, kustosinja zgodovinarka Dolenjskega muzeja Novo mesto, kjer so mestu posvečene številne stalne in obč...